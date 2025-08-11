На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В Краснодарском крае обнаружили обломки беспилотников

Оперштаб Кубани: в Темрюкском и Славянском районах обнаружили обломки БПЛА
Shutterstock

В Темрюкском и Славянском районах Краснодарского края обнаружили обломки беспилотных летательных аппаратов. Об этом сообщили в Telegram-канале регионального оперштаба.

«В Темрюкском районе обломки БПЛА упали в виноградники в станице Курчанской», — говорится в сообщении.

По данным оперштаба, в Славянском районе фрагменты беспилотников обнаружили в городе Славянск-на-Кубани. Там обломки повредили витраж магазина. Также фрагменты дрона были найдены в районе поселка Садовый.

В результате инцидентов никто не пострадал. На месте обнаружения обломков работают сотрудники экстренных и специальных служб, отметили в оперштабе.

Несколькими часами ранее в Минобороны РФ сообщили, что в период с 07:20 до 13:00 мск силы противовоздушной обороны уничтожили 20 украинских беспилотников. По данным ведомства, атака была зафиксирована над Калужской и Брянской областями, Московским регионом, а также над акваторией Черного моря.

Ранее пролетающий над Арзамасом украинский беспилотник попал на видео.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами