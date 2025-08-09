Женщина пострадала из-за падения обломков беспилотника в Краснодарском крае

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев в своем Telegram-канале сообщил о пострадавшей в результате отражения утренней атаки украинских сил в Славянске-на-Кубани.

По информации главы Славянского района Романа Синяговского, при падении обломков беспилотника на перекрестке улиц Школьной и Проточной пострадала женщина, находившаяся в легковом автомобиле. Медики прибыли на место происшествия и оказали пострадавшей необходимую помощь. Ранение оказалось незначительным, и женщина отказалась от госпитализации.

Пресс-служба оперштаба российского региона сообщала, что обломки беспилотного летательного аппарата упали в огород одного из домовладений. По предварительным данным, в результате падения были повреждены автомобиль и забор. Сообщается, что пострадавших после происшествия нет.

По данным Минобороны, в ночь на 9 августа были уничтожены и перехвачены 97 украинских дронов. Из них 28 сбили над Курской областью, по 13 — над Брянской и Калужской, 10 — над Тульской. В Орловской и Белгородской областях ликвидировали по восемь аппаратов, семь — над Азовским морем, пять — над Кубанью, два — в Ростовской области. В Крыму, Московском регионе и Липецкой области сбили по одному беспилотнику.

Ранее обломки беспилотника упали на железную дорогу в Краснодарском крае.