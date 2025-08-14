Атаку беспилотников отразили в Ростовской области

Слюсарь: атаку БПЛА отразили в двух районах Ростовской области, есть повреждения

Атаку беспилотников отразили в двух районах Ростовской области, есть повреждения в частном доме. Об этом сообщил врио губернатора региона Юрий Слюсарь в своем Telegram-канале.

Атаки были отражены в Миллеровском и Кашарском районах. По данным главы региона, никто из мирных граждан не пострадал.

В результате атаки в одном частном доме в Миллерово были выбиты стекла и поврежден забор.

Информация о последствиях уточняется, добавил Слюсарь.

Ночью беспилотники ВСУ также атаковали Волгоградскую область. Губернатор региона Андрей Бочаров сообщил, что на Волгоградском НПЗ из-за падения обломков беспилотников произошли возгорание и утечка нефтепродуктов. По предварительным данным, никто не пострадал.

По информации SHOT, обломки одного из сбитых БПЛА упали в Красноармейском районе Волгограда, после чего начался пожар.

Ранее в Брянской области дрон-камикадзе ранил мужчину.