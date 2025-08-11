В Брянской области дрон-камикадзе ранил мужчину

На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В Брянской области при атаке дрона-камикадзе пострадал мужчина
Мария Девахина/РИА Новости

В результате налета дрона-камикадзе в селе Стратива Брянской области ранен местный житель. Об этом написал в своем Telegram-канале губернатор региона Александр Богомаз.

Он сообщил, что мужчину госпитализировали. В больнице пострадавшему оказали необходимую помощь. Чиновник пожелал ему скорейшего выздоровления.

«В результате сброса взрывного устройства поврежден гражданский автомобиль», — добавил глава области и отметил, что на место проишествия прибыли сотрудники экстренных служб.

До этого российское Минобороны заявило, что накануне вечером БПЛА самолетного типа атаковали Россию в период с 20:00 до 23:00. Дежурные средства ПВО (противовоздушной обороны) сбили 11 дронов над Тульской областью, семь — над Брянской, пять — над Орловской, два — над Калужской и по одному — над территориями Московского региона и Рязанской области.

После этого Богомаз заявил, что в результате падения сбитого БПЛА ранения получила мирная жительница.

Ранее дроны ВСУ впервые с начала СВО атаковали Коми.

