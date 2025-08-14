На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
На Волгоградском НПЗ произошел пожар после падения обломков дронов

Бочаров: возгорание произошло на Волгоградском НПЗ из-за падения обломков БПЛА
Сергей Аверин/РИА Новости

На Волгоградском НПЗ из-за падения обломков беспилотников произошло возгорание. Об этом сообщил губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров, его слова приводятся в Telegram-канале администрации региона.

Ночью силы ПВО отразили массированную атаку БПЛА на территорию Волгоградской области, рассказал губернатор.

«В результате падения обломков возникло разлитие и возгорание нефтепродуктов на Волгоградском НПЗ», — написал он, отметив, что пожарные службы оперативно приступили к ликвидации возгорания.

По предварительным данным, пострадавших нет.

До этого сообщалось, что обломки одного из сбитых БПЛА упали в Красноармейском районе Волгограда, после чего началось возгорание с задымлением.

В ночь на 13 августа в Тракторозаводском районе Волгограда обломки упали на 16-этажный дом на улице Ополченская.

Ранее в Брянской области дрон-камикадзе ранил мужчину.

