ФРГ профинансирует поставки американского оружия Украине на сотни миллионов долларов

Германия профинансирует поставки американских вооружений Украине на сумму до $500 млн в рамках механизма НАТО Prioritized Ukraine Requirements List (PURL). Об этом сообщили в МИД ФРГ, передает РИА Новости.

«Германия наряду с другими союзниками готова… профинансировать один из первых комплексных пакетов поддержки на общую сумму до 500 миллионов долларов в рамках механизма PURL», — заявили в министерстве.

Там отметили, что Североатлантический альянс будет координировать реализацию этого решения, обеспечивая при этом удовлетворение «самых насущных потребностей» Украины и включение в пакеты помощи военной продукции, которую ее европейские партнеры и Канада не выпускают или могут поставить Киеву медленнее, чем Соединенные Штаты.

4 августа министр обороны Украины Денис Шмыгаль заявил, что США и НАТО запускают новый механизм поддержки Украины PURL. По его словам, новый механизм позволит странам — членам объединения и партнерам получить возможность финансировать поставки американского оружия и технологий через добровольные взносы.

21 июля генеральный секретарь НАТО Марк Рютте призвал страны альянса покупать у Соединенных Штатов больше вооружений для Украины. Он отметил, что при закупке вооружений у Вашингтона государства альянса решат сразу три задачи: нарастят расходы на оборону, увеличат производство техники и оружия и окажут помощь Киеву.

14 июля президент США Дональд Трамп пообещал отправить на Украину новое оружие и технику, в том числе зенитные ракетные комплексы Patriot. При этом глава государства не стал раскрывать, сколько именно единиц техники Вашингтон собирается передать Киеву, и предупредил, что возместить стоимость машин должен будет Евросоюз.

Ранее Трамп выразил сомнение в том, что Киев потратил на оружие все полученные от США деньги.