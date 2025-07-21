Генсек НАТО призвал страны альянса закупать у США больше оружия для Киева

Рютте: страны НАТО должны покупать у США больше оружия для Украины

Странам НАТО следует покупать у Соединенных Штатов больше вооружений для Украины, заявил в ходе заседания контактной группы «Рамштайн» генсек Североатлантического альянса Марк Рютте. Об этом пишет ТАСС.

«Обращаясь к министрам обороны, генсек обратил внимание на инициативу, которую он с президентом США Дональдом Трампом объявил на прошлой неделе для усиления поддержки Украины», — сообщили в пресс-службе НАТО.

Рютте отметил, что при закупке вооружений у Вашингтона государства альянса решат сразу три задачи: нарастят расходы на обороны, увеличит производство техники и оружия и окажут помощь Киеву.

14 июля президент США Дональд Трамп пообещал отправить на Украину новое оружие и технику, в том числе зенитные ракетные комплексы Patriot. При этом глава государства не стал раскрывать, сколько именно единиц техники Вашингтон собирается передать Киеву, и предупредил, что возместить стоимость машин должен будет Европейский союз (ЕС).

Ранее экс-помощник Кучмы оценил обещания США передать Украине новые вооружения.