Трамп выразил сомнение в том, что Киев потратил на оружие все полученные от США деньги

Трамп: Украина вряд ли потратила на оружие все переданные от США деньги

Власти Украины вряд ли израсходовали на вооружения все деньги, которые они получили от администрации предыдущего президента США Джо Байдена, заявил действующий глава государства Дональд Трамп. Об этом сообщает ТАСС.

Трамп подчеркнул, что Байден дал Киеву средства или военную технику на $350 млрд. Предполагалось, что украинские власти на эти деньги будут сами покупать необходимую технику. Однако, заметил президент США, у него такое чувство, что в Киеве не каждый доллар потратили на оружие. По словам Трампа, в США в итоге захотят это выяснить.

Президент США указал, что в дальнейшем оружие для Киева будут закупать страны Европы, а Соединенные Штаты больше не будут платить за вооружение Украины.

14 июля Трамп пообещал Киеву поставить новое оружие и технику, в том числе зенитные ракетные комплексы Patriot. Глава Белого дома не назвал точное количество комплексов, которые он планирует передать Вооруженным силам Украины, однако добавил, что Европейский союз должен будет возместить США их стоимость.

Ранее Трампа предупредили об «украинской ловушке» из-за поставок оружия ВСУ.