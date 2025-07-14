США передадут Украине новые системы Patriot

Президент США Дональд Трамп заявил, что отправит на Украину зенитные ракетные комплексы (ЗРК) Patriot. Об этом сообщает Reuters.

Глава Белого дома подчеркнул, что ЗРК необходимы для защиты Украины, поскольку президент России Владимир Путин «говорит красиво, но потом вечером всех бомбит».

Трамп не назвал точное количество комплексов, которые он планирует передать Киеву, но добавил, что Европейский союз возместит Соединенным Штатам их стоимость.

В последнее время Трамп ужесточил риторику в адрес России. В частности, 8 июля глава Белого дома заявил, что якобы слышит «много чуши» от Путина.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что в Кремле достаточно спокойно относятся к этому. Он подчеркнул, что американский лидер в целом всегда использует в своих речах жесткую стилистику.

Ранее Зеленский рассказал о «многоуровневой» договоренности по поставкам ЗРК Patriot.