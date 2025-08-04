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Шмыгаль подтвердил запуск нового механизма поддержки Украины

Шмыгаль: США и НАТО запускают новый механизм поддержки Украины PURL
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Pavlo Gonchar/Keystone Press Agency/Global Look Press

США и НАТО запускают новый механизм поддержки Украины Prioritized Ukraine Requirements List (PURL). Об этом заявил министр обороны Украины Денис Шмыгаль, передает Telegram-канал «Политика страны».

По его словам, новый механизм позволит странам — членам объединения и партнерам получить возможность финансировать поставки американского оружия и технологий через добровольные взносы.

Механизм предполагает формирование перечня необходимого вооружения и боеприпасов на основе запроса украинской стороны, подтвержденного верховным главнокомандующим силами НАТО в Европе.

В публикации отмечается, что новые пакеты помощи будут объявляться регулярно.

До этого постпред США при НАТО Мэттью Уитакер заявил, что в ближайшие недели еще больше европейских стран объявят о предоставлении средств на закупку американской военной техники и боеприпасов для Украины. По его словам, движение в данном направлении происходит максимально быстро.

Ранее Европа испугалась «пробелов» в своей системе ПВО из-за Украины.

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