На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

В регионах РФ за ночь уничтожили более 20 украинских БПЛА

Минобороны РФ: средства ПВО в течение ночи сбили 25 украинских беспилотников
true
true
true
close
Сергей Мальгавко/РИА Новости

Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) в течение ночи уничтожили 25 беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) над территорией РФ. Об этом сообщила пресс-служба министерства обороны страны.

По данным ведомства, 22 дрона сбили в небе над Ростовской областью. Еще три цели перехватили в Ставропольском крае.

Как рассказал глава города Ставрополя Иван Ульянченко, атаковавшие населенный пункт украинские БПЛА были подавлены системами радиоэлектронной борьбы. В результате атаки никто не пострадал. При этом в одном из социальных объектов оказались выбиты окна. Сейчас на месте происшествия находятся сотрудники всех местных экстренных служб.

Временно исполняющий обязанности губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь заявил, что атаку беспилотников отразили в Миллеровском районе. Местные жители не пострадали. Тем не менее три частных дома и один многоквартирный дом получили повреждения. В последнем были повреждены кровля, окна и забор.

Ночью 11 августа украинские дроны атаковали Арзамасский округ Нижегородской области. В результате пострадали три человека, одному из них потребовалась операция. Еще одного человека спасти не удалось.

Ранее в сети появились кадры с БПЛА, атаковавшим Нижегородскую область.

Все новости на тему:
Атаки БПЛА на Россию
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами