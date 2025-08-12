В регионах РФ за ночь уничтожили более 20 украинских БПЛА

Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) в течение ночи уничтожили 25 беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) над территорией РФ. Об этом сообщила пресс-служба министерства обороны страны.

По данным ведомства, 22 дрона сбили в небе над Ростовской областью. Еще три цели перехватили в Ставропольском крае.

Как рассказал глава города Ставрополя Иван Ульянченко, атаковавшие населенный пункт украинские БПЛА были подавлены системами радиоэлектронной борьбы. В результате атаки никто не пострадал. При этом в одном из социальных объектов оказались выбиты окна. Сейчас на месте происшествия находятся сотрудники всех местных экстренных служб.

Временно исполняющий обязанности губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь заявил, что атаку беспилотников отразили в Миллеровском районе. Местные жители не пострадали. Тем не менее три частных дома и один многоквартирный дом получили повреждения. В последнем были повреждены кровля, окна и забор.

Ночью 11 августа украинские дроны атаковали Арзамасский округ Нижегородской области. В результате пострадали три человека, одному из них потребовалась операция. Еще одного человека спасти не удалось.

Ранее в сети появились кадры с БПЛА, атаковавшим Нижегородскую область.