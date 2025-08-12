В Ростовской области отразили атаку БПЛА

Военные Вооруженных сил (ВС) России отразили атаку беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) в Миллеровском районе Ростовской области. Об этом сообщил временно исполняющий обязанности губернатора региона Юрий Слюсарь в своем Telegram-канале.

«Наши военные ночью отразили атаку БПЛА в Миллеровском районе. По оперативным данным, никто из людей не пострадал», — уточнил он.

По словам врио губернатора, в трех частных домах выбиты стекла, а в доме на четыре квартиры повреждена кровля, окна и забор.

Слюсарь отметил, что информация о последствиях на земле будет уточняться.

8 августа врио главы Ростовской области сообщил, что в Миллерово загорелась цистерна с бензином в результате атаки беспилотника. В городе работали пожарно-спасательные подразделения, уточнил Слюсарь. По его словам, в результате инцидента никто не пострадал.

В этот же день из-за угрозы атак БПЛА в Сочи, Анапе и Адлере временно закрыли пляжи и отменили более 50 авиарейсов. Кроме того, днем на границе с Абхазией приостановил работу КПП «Псоу». Под угрозой срыва даже оказался концерт американского рэпера Akon в Сириусе, но выступление, которое предваряли сирены, все же состоялось. Подробнее о том, каким для жителей и гостей черноморского побережья выдался этот день, — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в Ростовской области перекрыли трассу из-за упавшего беспилотника.