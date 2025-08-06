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В Ростовской области перекрыли трассу из-за упавшего беспилотника

Слюсарь: в Ростовской области сбитый БПЛА упал на дорогу, движение перекрыто
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Inna Varenytsia/Reuters

В Ростовской области беспилотник самолетного типа, подавленный средствами радиоэлектронной борьбы, упал на автомобильную дорогу. Об этом сообщил врио губернатора региона Юрий Слюсарь в своем Telegram-канале.

Инцидент произошел в Каменском районе — аппарат упал на трассу, соединяющую Каменск и поселок Глубокий, недалеко от остановки у хутора Погорелова. В результате происшествия никто не пострадал, однако движение на участке временно перекрыто, а место падения оцеплено. Для обезвреживания возможного взрывного устройства была вызвана саперная группа.

По словам Слюсаря, на время проведения работ приостановлено движение общественного транспорта по трем маршрутам. Транспортное сообщение будет восстановлено после устранения угрозы.

Кроме того, падение беспилотника вызвало перебои в электроснабжении. Из-за аварийного отключения по высоковольтной линии несколько населенных пунктов были переведены на резервное питание. Также временно нарушена работа водозабора «Таловая Балка», к месту направлена аварийная бригада. Глава региона подчеркнул, что пострадавших среди населения нет.

Ранее в Госдуме предложили ответить «Орешником» на атаки дронов на Россию.

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