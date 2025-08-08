В результате атаки БПЛА в Ростовской области загорелась цистерна с бензином

В Миллерово Ростовской области загорелась цистерна с бензином после атаки БПЛА

В Миллерово Ростовской области загорелась цистерна с бензином в результате атаки БПЛА. Об этом в Telegram-канале сообщил врио губернатора региона Юрий Слюсарь.

«Ночью силы ПВО отразили атаку БПЛА в Миллеровском и Чертковском районах области», — написал он.

Слюсарь уточнил, что в Миллерово сейчас работают пожарно-спасательные подразделения. По его словам, в результате инцидента никто не пострадал.

7 августа в Калининском районе Краснодарского края обломки беспилотного летательного аппарата упали на железную дорогу.

В этот же день пресс-служба министерства обороны России сообщила, что системы противовоздушной обороны в течение ночи перехватили и уничтожили 82 украинских беспилотных летательных аппарата (БПЛА). Атака продолжалась с 23:30 до 6:10 (мск).

До этого сообщалось, что два частных дома и автомобиль получили повреждения в результате падения обломков сбитого украинского дрона в Выселковском районе Краснодарского края. По данным оперативного штаба, никто из местных жителей не пострадал.

Ранее российский солдат поймал украинский FPV-дрон голыми руками.