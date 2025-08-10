На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

В Белгородской области три бойца «Орлана» пострадали при обстреле ВСУ

Гладков: в Маломихайловке три бойца подразделения «Орлан» получили ранения
true
true
true
close
Алексей Сухоруков/РИА Новости

В селе Маломихайловка Шебекинского округа Белгородской области при выполнении служебных задач три бойца подразделения «Орлан» получили ранения в результате обстрела. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

«Троих мужчин с баротравмами доставили в областную клиническую больницу», — заявил он.

По словам губерантора, всем пострадавшим оказали необходимую помощь. В дальнейшем бойцы будут проходить лечение в амбулаторных условиях.

Незадолго до этого временно исполняющий обязанности губернатора Курской области Александр Хинштейн сообщил, что украинские военнослужащие обстреляли хутор Звягин в Рыльском районе Курской области. По его словам, в результате атаки пострадала 66-летняя женщина.

9 августа беспилотник ВСУ атаковал поселок Борисовка в Белгородской области. При взрыве дрона пострадали два мирных жителя. Один из них — 19-летний молодой человек, которого доставили в Борисовскую центральную районную больницу в крайне тяжелом состоянии. Несмотря на усилия врачей, спасти его не удалось.

Ранее СМИ сообщили, что ВСУ атаковали российский регион польскими беспилотниками.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами