В Белгородской области три бойца «Орлана» пострадали при обстреле ВСУ

В селе Маломихайловка Шебекинского округа Белгородской области при выполнении служебных задач три бойца подразделения «Орлан» получили ранения в результате обстрела. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

«Троих мужчин с баротравмами доставили в областную клиническую больницу», — заявил он.

По словам губерантора, всем пострадавшим оказали необходимую помощь. В дальнейшем бойцы будут проходить лечение в амбулаторных условиях.

Незадолго до этого временно исполняющий обязанности губернатора Курской области Александр Хинштейн сообщил, что украинские военнослужащие обстреляли хутор Звягин в Рыльском районе Курской области. По его словам, в результате атаки пострадала 66-летняя женщина.

9 августа беспилотник ВСУ атаковал поселок Борисовка в Белгородской области. При взрыве дрона пострадали два мирных жителя. Один из них — 19-летний молодой человек, которого доставили в Борисовскую центральную районную больницу в крайне тяжелом состоянии. Несмотря на усилия врачей, спасти его не удалось.

Ранее СМИ сообщили, что ВСУ атаковали российский регион польскими беспилотниками.