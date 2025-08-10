СМИ: ВСУ атаковали Коми польскими беспилотниками

Украинские военные атаковали республику Коми польскими беспилотниками FlyEye. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

«ВСУ впервые атаковали республику Коми. Предварительно, налет шел польскими БПЛА FlyEye, запущенными из Черниговской области», — говорится в посте.

По словам журналистов, взрывы были слышны в городе Ухта. На территории населенного пункта объявили воздушную тревогу.

FlyEye — польский беспилотник длиной два метра. Модель может пребывать в воздухе от полутора часов на скорости 120 км/ч на высоте до 3500 метров и нести нагрузку до 4 кг. Беспилотник оснащен камерами и тепловизором для разведки.

Незадолго до этого сообщалось, что в Ухте эвакуировали торговый центр «Ярмарка» из-за угрозы атаки БПЛА. Очевидцы рассказали, что слышали хлопок вне здания ТЦ. На записи можно увидеть, что всех людей вывели на улицу.

По данным Telegram-канала «Сыктывкар №1», эвакуацию также провели в нефтеперерабатывающем заводе, который находится рядом с ТЦ.

Ранее в двух регионах РФ сработали системы оповещения об угрозе атаки БПЛА.