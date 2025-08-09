Гладков сообщил о еще одном погибшем жителе Белгородской области после атаки ВСУ

Гладков: в Белгородской области от взрыва дрона погиб парень и пострадали трое

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил о гибели мирного жителя и ранении еще троих человек в результате очередных ударов со стороны Вооруженных сил Украины.

По его словам, в поселке Борисовка Борисовского района при взрыве дрона пострадали двое. Один из них — 19-летний парень — был доставлен в Борисовскую центральную районную больницу в крайне тяжелом состоянии. Несмотря на усилия врачей, спасти его не удалось. Губернатор выразил соболезнования семье погибшего.

Второй пострадавший мужчина самостоятельно обратился в больницу с осколочным ранением ноги и баротравмой, продолжая лечение амбулаторно.

Еще один мирный житель получил тяжелые минно-взрывные и множественные осколочные ранения в районе хутора Церковный Белгородского района. Его атаковал FPV-дрон ВСУ, направленный на грузовой автомобиль. Пострадавшего доставили в городскую больницу №2 Белгорода, где ему оказывают необходимую помощь.

Незадолго до этого Гладков сообщал о смерти других двух мирных жителей. В селе Байцуры Борисовского района Белгородской области украинский дрон целенаправленно ударил по движущемуся автомобилю. Супружеская пара, находившаяся в машине, погибла: мужчина на месте, а женщина — в больнице.

