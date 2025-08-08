В Курской области в результате обстрела ВСУ пострадала мирная жительница

Хинштейн: женщина пострадала при обстреле ВСУ хутора Звягин в Курской области

Украинские военнослужащие обстреляли хутор Звягин в Рыльском районе Курской области. Об этом в своем Telegram-канале написал временно исполняющий обязанности губернатора региона Александр Хинштейн.

По его словам, в результате атаки пострадала 66-летняя женщина.

«У нее легкие ранения руки. Вся необходимая медицинская помощь оказана», — говорится в заявлении.

В нем уточняется, что из-за действий Вооруженных сил Украины (ВСУ) были уничтожены две хозяйственные постройки. Также повреждения получил частный жилой дом.

5 августа украинский беспилотный летательный аппарат (БПЛА) нанес удар по территории агропромышленного холдинга «Мираторг», расположенного в деревне Хитровка в Суджанском районе Курской области. Как рассказал Хинштейн, в результате атаки пострадал 50-летний сотрудник предприятия. У мужчины диагностировали осколочное ранение правого предплечья и голени. Врачи оказали ему необходимую медицинскую помощь и отпустили на амбулаторное лечение.

31 июля в селе Долгие Буды в Беловском районе Курской области в результате атаки дрона ВСУ пострадал 56-летний мужчина. В момент удара он ехал на велосипеде и из-за действий украинских войск получил осколочное ранение правого бедра.

Ранее украинский БПЛА атаковал трактор в Курской области.