Город Васильевка в Запорожской области попал под массированный артиллерийский обстрел со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщил губернатор региона Евгений Балицкий в своем Telegram-канале.

«Повреждения получил многоквартирный дом, прилегающая территория, автомобили по ул. Театральной. Информации о пострадавших не поступало», — уточнил он.

Балицкий призвал жителей не выходить на улицу до полной стабилизации обстановки и подчеркнул: опасность повторных ударов сохраняется.

3 августа председатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов заявил, что промзона около Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС) загорелась после ударов со стороны украинской армии.

Он рассказал, что на вызов приехали сотрудники МЧС. В это время ВСУ атаковали беспилотником пожарную машину. Персонал Запорожской АЭС и пожарные не пострадали.

Ранее украинские войска ударили по машине скорой помощи в Запорожской области.