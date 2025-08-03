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Промзона возле Запорожской АЭС загорелась после атаки ВСУ

Рогов заявил о возгорании промзоны около Запорожской АЭС после ударов ВСУ
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Константин Михальчевский/РИА Новости

Промзона около Запорожской АЭС загорелась после ударов со стороны украинской армии. Об этом заявил председатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов в своем Telegram-канале.

Он рассказал, что на вызов приехали сотрудники МЧС. В это время Вооруженные силы Украины атаковали беспилотником пожарную машину. Персонал Запорожской АЭС и пожарные не пострадали.

Возгорание ликвидировано, угрозы безопасности на ЗАЭС нет, добавил Рогов.

Он также сообщил, что при артобстреле Энергодара пострадали два человека — женщина и мужчина.

Накануне Telegram-канал «ЗАЭС. Официально» писал, что Вооруженные силы Украины обстреляли из артиллерии район атомной электростанции, в результате чего произошел пожар на территории промзоны. Во время тушения пожара атаке подверглась одна из машин МЧС. Никто из персонала станции и пожарных не пострадал, добавили в канале ЗАЭС.

Ранее дрон ВСУ атаковал автомобильную стоянку около Запорожской АЭС.

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