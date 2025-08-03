Промзона возле Запорожской АЭС загорелась после атаки ВСУ

Рогов заявил о возгорании промзоны около Запорожской АЭС после ударов ВСУ

Промзона около Запорожской АЭС загорелась после ударов со стороны украинской армии. Об этом заявил председатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов в своем Telegram-канале.

Он рассказал, что на вызов приехали сотрудники МЧС. В это время Вооруженные силы Украины атаковали беспилотником пожарную машину. Персонал Запорожской АЭС и пожарные не пострадали.

Возгорание ликвидировано, угрозы безопасности на ЗАЭС нет, добавил Рогов.

Он также сообщил, что при артобстреле Энергодара пострадали два человека — женщина и мужчина.

Накануне Telegram-канал «ЗАЭС. Официально» писал, что Вооруженные силы Украины обстреляли из артиллерии район атомной электростанции, в результате чего произошел пожар на территории промзоны. Во время тушения пожара атаке подверглась одна из машин МЧС. Никто из персонала станции и пожарных не пострадал, добавили в канале ЗАЭС.

Ранее дрон ВСУ атаковал автомобильную стоянку около Запорожской АЭС.