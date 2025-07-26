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ВСУ ударили по машине скорой помощи в Запорожской области

Балицкий: ВСУ атаковали дроном машину скорой помощи в Запорожской области
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Павел Лисицын/РИА Новости

Вооруженные силы Украины (ВСУ) ударили по машине скорой помощи в селе Скельки Запорожской области. Об этом сообщил в своем Telegram-канале губернатор региона Евгений Балицкий.

«Очередная циничная атака БПЛА противника совершена в Васильевском муниципальном округе — ударили по машине скорой помощи в селе Скельки», — говорится в публикации.

По словам Балицкого, машина выехала на вызов к женщине 1967 года рождения. В результате атаки украинского дрона осколочные ранения получила пациентка, а также водитель скорой помощи.

Глава региона уточнил, что пострадавшим в настоящее время оказывается медицинская помощь.

До этого врио губернатора Курской области Александр Хинштейн рассказал, что беспилотник ВСУ атаковал инфекционный корпус Рыльской центральной районной больницы (ЦРБ) и здание скорой помощи, в результате чего было повреждено остекление и загорелась кровля.

Ранее российский командир заявил о мощном рывке ВС РФ в Запорожской области.

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