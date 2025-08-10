На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Над регионами России сбили 15 украинских беспилотников за 3,5 часа

Минобороны: силы ПВО с 11:30 до 15:00 сбили над Россией 15 украинских дронов
VLADJ55/Shutterstock/FOTODOM

Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) в период с 11:30 до 15:00 по московскому времени сбили над регионами России 15 украинских беспилотников. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны России.

В публикации говорится, что пять беспилотников ликвидировали над территорией Тульской области. Над Орловской областью уничтожили четыре дрона ВСУ, над Краснодарским краем российские военные уничтожили три БПЛА. Помимо этого, два беспилотника сбили над акваторией Азовского моря, и один дрон ликвидировали в небе над Московским регионом.

Незадолго до этого в Миллерово Ростовской области ввели режим чрезвычайной ситуации после атаки дронов. По словам главы Миллеровского района Олега Коваленко, падение обломков беспилотника повредило несколько частных домов, пострадавших среди людей нет. Он добавил, что в зоне повреждений введен режим ЧС, а муниципальная комиссия приступила к оценке нанесенного ущерба.

8 августа в Сочи, Анапе и Адлере временно закрыли пляжи и отменили более 50 авиарейсов из-за опасности атаки БПЛА. Более того, на границе РФ и Абхазии приостановил работу КПП «Псоу». Военные в республике привели комплексы ПВО в состояние боевой готовности. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в Абхазии предупредили об угрозе атаки БПЛА на районы у границы с РФ.

