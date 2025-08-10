На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В Ростовской области ввели режим ЧС из-за падения дронов в Миллерово

В Миллерово объявили режим ЧС после атаки беспилотников и повреждения домов
Mbtarget/Keystone Press Agency/Global Look Press

В Миллерово Ростовской области ввели режим чрезвычайной ситуации после атаки дронов. Об этом сообщил глава Миллеровского района Олег Коваленко.

По его словам, падение обломков беспилотника повредило несколько частных домов, пострадавших среди людей нет. Он добавил, что в зоне повреждений введен режим ЧС, а муниципальная комиссия приступила к оценке нанесенного ущерба.

Накануне в Ростове-на-Дону из-за взрыва в многоквартирном доме, вызванного атакой дрона, вводили режим ЧС. Врио губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь рассказывал, что на месте инцидента работают оперативные службы, их деятельность координирует его заместитель Сергей Бодряков. По предварительным данным, пострадавших нет.

8 августа из-за угрозы атак БПЛА в Сочи, Анапе и Адлере временно закрыли пляжи и отменили более 50 авиарейсов. Кроме того, днем на границе с Абхазией приостановил работу КПП «Псоу». Под угрозой срыва даже оказался концерт американского рэпера Akon в Сириусе, но выступление, которое предваряли сирены, все же состоялось. Подробнее о том, каким для жителей и гостей черноморского побережья выдался этот день, — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в результате атаки БПЛА в Ростовской области загорелась цистерна с бензином.

