В Ростове-на-Дону ввели режим ЧС после взрыва в многоэтажке

Слюсарь: режим ЧС введен в Ростове-на-Дону после взрыва в многоквартирном доме

В Ростове-на-Дону ввели режим чрезвычайной ситуации после взрыва в 20-этажном многоквартирном доме. Об этом сообщил врио губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь в своем Telegram-канале.

«‎По предварительной оценке специалистов, в многоэтажке повреждены две квартиры, а также остекление в окнах с 15 по 20 этажи. По месту приняли решение ввести режим ЧС», — написал он.

По словам Слюсаря, застройщик пообещал до 15 августа восстановить остекление и места общего пользования в пострадавших домах, а еще через неделю — закончить фасадные работы.

9 августа в жилом доме в Ростове-на-Дону в результате атаки беспилотного летательного аппарата (БПЛА) в многоэтажном доме произошли взрыв и возгорание. Слюсарь рассказывал, что на месте инцидента работают оперативные службы, их деятельность координирует его заместитель Сергей Бодряков. По предварительным данным, пострадавших нет.

8 августа из-за угрозы атак БПЛА в Сочи, Анапе и Адлере временно закрыли пляжи и отменили более 50 авиарейсов. Кроме того, днем на границе с Абхазией приостановил работу КПП «Псоу». Под угрозой срыва даже оказался концерт американского рэпера Akon в Сириусе, но выступление, которое предваряли сирены, все же состоялось. Подробнее о том, каким для жителей и гостей черноморского побережья выдался этот день, — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в результате атаки БПЛА в Ростовской области загорелась цистерна с бензином.