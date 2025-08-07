Обломки беспилотника упали на железную дорогу в Краснодарском крае

В Калининском районе Краснодарского края обломки беспилотного летательного аппарата упали на железную дорогу. Об этом сообщила пресс-служба оперштаба российского региона.

«Обломки упали на участке между станциями Величковка и Ангелинская. Пострадавших нет», — говорится в сообщении.

По предварительным данным, обломки дрона повредили на железной дороге контактную сеть.

До этого сообщалось, что два частных дома и автомобиль получили повреждения в результате падения обломков сбитого украинского дрона в Выселковском районе Краснодарского края. По данным оперативного штаба, никто из местных жителей не пострадал.

7 августа пресс-служба министерства обороны РФ сообщила, что системы противовоздушной обороны в течение ночи перехватили и уничтожили 82 украинских беспилотных летательных аппарата (БПЛА). Атака продолжалась с 23:30 до 6:10 мск.

Ранее в Краснодарском крае при падении обломков БПЛА пострадал мужчина.