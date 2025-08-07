В российском регионе после атаки БПЛА выявили повреждение двух домов

Обломки сбитого БПЛА повредили два дома и автомобиль в Краснодарском крае

Два частных дома и автомобиль получили повреждения в результате падения обломков сбитого украинского дрона в Выселковском районе Краснодарского края. Об этом сообщил оперативный штаб региона в Telegram-канале.

«В поселке Заречном в одном из частных домов выбило стекла, повредило стены. В другом — осколками посекло стены. Также повреждения получил припаркованный автомобиль», — говорится в заявлении.

Сейчас на месте происшествия работают сотрудники оперативных и специальных служб. По данным оперативного штаба, никто из местных жителей не пострадал.

7 августа пресс-служба министерства обороны РФ сообщила, что системы противовоздушной обороны в течение ночи перехватили и уничтожили 82 украинских беспилотных летательных аппарата (БПЛА). Атака продолжалась с 23:30 до 6:10 мск.

Наибольшее число целей — 31 — сбили над акваторией Азовского моря. В Республике Крым ликвидировали 11 дронов, в Ростовской области — 10, в Краснодарском крае — девять, над акваторией Черного моря — восемь. Еще семь беспилотников нейтрализовали в Волгоградской области, четыре — в Белгородской области, по одному — в Орловской и Курской областях.

Ранее в Краснодарском крае при падении обломков БПЛА пострадал мужчина.