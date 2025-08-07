В Минобороны сообщили о перехвате более 80 беспилотников за ночь

В течение прошедшей ночи средствами противовоздушной обороны было уничтожено и перехвачено 82 украинских беспилотных летательных аппарата. Об этом сообщили в Минобороны России.

По информации ведомства, такое количество БПЛА сбили в период с 23:30 до 6:10 мск. Наибольшее количество дронов было сбито над акваторией Азовского моря — 31 единица. Еще 11 беспилотников были уничтожены над территорией Крыма, десять — над Ростовской областью, девять — над Краснодарским краем, восемь — над акваторией Черного моря, семь — над Волгоградской областью, четыре — над Белгородской областью и по одному — над Курской и Орловской областями.

В ночь на 6 августа российские средства противовоздушной обороны уничтожили и перехватили 51 украинский беспилотник самолетного типа. Наибольшее количество беспилотников было зафиксировано над Ростовской и Брянской областями — по 16 в каждом регионе. Еще 12 дронов сбили над территорией республики Крым, пять — над Воронежской областью, а три — над Орловской.

Ранее сообщалось, что российские силы за сутки уничтожили два морских дрона ВСУ в Черном море.