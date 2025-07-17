Российский солдат поймал украинский FPV-дрон голыми руками

Солдат ВС РФ голыми руками поймал украинский FPV-дрон с боекомплектом, после чего разбил его о дерево. Об этом сообщает RT в своем Telegram-канале.

Военнослужащий поймал дрон, а затем отнес к дереву, о которое разбил его. Все произошло на Харьковском направлении.

По словам бойца, он осознавал всю опасность, но решил пойти на риск жизнью, чтобы FPV-дрон не лишил жизни «сразу нескольких наших парней».

До этого военнослужащие 7-го мотострелкового полка группировки войск «Север» обнаружили и поймали в сеть дрон ВСУ. На опубликованных кадрах можно увидеть беспилотник, который летит над верхушками деревьев. Сверху на него падает сеть, которая запутала винты дрона. Летательный аппарат во время падения взорвался в воздухе.

Также в зоне СВО отряд особого назначения 16-й бригады российских ВС во время обхода территории и проверки сетей, установленных для защиты от вражеских FPV-дронов, спас попавшую в ловушку сову.

Ранее в Белгородской области сбили украинский дрон с надписью «с любовью для жителей».