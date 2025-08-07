На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Жители краснодарского поселка сообщили о взрывах

SHOT: жители поселка Афипский в Краснодарском крае сообщили о взрыве и пожаре
true
true
true
close
Mohammed Othman/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Жители поселка Афипский в Краснодарском крае сообщили о взрыве и пожаре, предположительно вызванных атакой украинских беспилотников. Об этом сообщил Life со ссылкой на Telegram-канал SHOT.

По данным канала, утром, около 6:00 мск, очевидцы услышали мощный хлопок, после чего в районе одного из местных предприятий появился столб черного дыма. Официальные заявления от властей на момент публикации сделаны не были.

Этим утром губернатор региона Вениамин Кондратьев сообщал, что в Славянске-на-Кубани мужчина пострадал в результате падения обломков беспилотника. Также были зафиксированы возгорания в Красноармейском районе. Кроме того, в акватории Новороссийска силы ПВО отразили атаку морских дронов.

Российские военные в ночь на 7 августа отразили атаку по северу Ростовской области, заявлял временно исполняющий обязанности губернатора региона Юрий Слюсарь. Он добавил, что в результате атаки никто не пострадал.

Ранее сообщалось, что российские силы за сутки уничтожили два морских дрона ВСУ в Черном море.

Все новости на тему:
Атаки БПЛА на Россию
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами