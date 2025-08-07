Жители краснодарского поселка сообщили о взрывах

SHOT: жители поселка Афипский в Краснодарском крае сообщили о взрыве и пожаре

Жители поселка Афипский в Краснодарском крае сообщили о взрыве и пожаре, предположительно вызванных атакой украинских беспилотников. Об этом сообщил Life со ссылкой на Telegram-канал SHOT.

По данным канала, утром, около 6:00 мск, очевидцы услышали мощный хлопок, после чего в районе одного из местных предприятий появился столб черного дыма. Официальные заявления от властей на момент публикации сделаны не были.

Этим утром губернатор региона Вениамин Кондратьев сообщал, что в Славянске-на-Кубани мужчина пострадал в результате падения обломков беспилотника. Также были зафиксированы возгорания в Красноармейском районе. Кроме того, в акватории Новороссийска силы ПВО отразили атаку морских дронов.

Российские военные в ночь на 7 августа отразили атаку по северу Ростовской области, заявлял временно исполняющий обязанности губернатора региона Юрий Слюсарь. Он добавил, что в результате атаки никто не пострадал.

Ранее сообщалось, что российские силы за сутки уничтожили два морских дрона ВСУ в Черном море.