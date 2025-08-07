На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Российские военные отразили атаку в Ростовской области

Слюсарь: в Ростовской области отразили атаку ВСУ
true
true
true
close
Сергей Бобылев/РИА Новости

Российские военные в ночь на 7 августа отразили атаку по северу Ростовской области. Об этом заявил временно исполняющий обязанности губернатора региона Юрий Слюсарь в своем Telegram-канале.

«Наши военные ночью отразили атаку по северу области: в Чертковском и Миллеровском районах», — написал глава области.

Он добавил, что в результате атаки никто не пострадал.

Накануне Слюсарь сообщил, что в Ростовской области беспилотник самолетного типа, подавленный средствами радиоэлектронной борьбы, упал на автомобильную дорогу. Инцидент произошел в Каменском районе — аппарат упал на трассу, соединяющую Каменск и поселок Глубокий, недалеко от остановки у хутора Погорелова.

В ночь на 6 августа российские средства противовоздушной обороны уничтожили и перехватили 51 украинский беспилотник самолетного типа. Наибольшее количество беспилотников было зафиксировано над Ростовской и Брянской областями — по 16 в каждом регионе. Еще 12 дронов сбили над территорией республики Крым, пять — над Воронежской областью, а три — над Орловской.

Ранее сообщалось, что российские силы за сутки уничтожили два морских дрона ВСУ в Черном море.

