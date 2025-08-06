Российские силы за сутки уничтожили два морских дрона ВСУ в Черном море

Министерство обороны России сообщило в Telegram-канале об уничтожении двух украинских безэкипажных катеров в юго-западной части Черного моря.

Кроме того, по данным ведомства, средства противовоздушной обороны за сутки сбили семь управляемых авиационных бомб и 244 беспилотных летательных аппарата самолетного типа.

С начала проведения специальной военной операции, по информации Минобороны, российскими силами уничтожены 664 самолета, 283 вертолета, 74 970 беспилотников, 625 зенитных ракетных комплексов, 24 464 танка и другие боевые бронированные машины, 1 584 боевые машины РСЗО, 28 214 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 39 180 единиц специальной военной автомобильной техники.

В ночь на 6 августа российские средства противовоздушной обороны уничтожили и перехватили 51 украинский беспилотник самолетного типа. Наибольшее количество беспилотников было зафиксировано над Ростовской и Брянской областями — по 16 в каждом регионе. Еще 12 дронов сбили над территорией республики Крым, пять — над Воронежской областью, а три — над Орловской.

Ранее дрифт воронежцев во время атаки БПЛА попал на видео.