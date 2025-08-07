Мужчина пострадал при падении беспилотника в Славянске-на-Кубани

В Славянске-на-Кубани при падении обломков БПЛА пострадал мужчина

Мужчина пострадал в результате падения обломков беспилотника в Славянске-на-Кубани, его госпитализировали. Об этом сообщил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев в своем Telegram-канале.

«В Славянске-на-Кубани в результате падения обломков БПЛА есть пострадавший. Мужчина находился на улице, получил травму, его оперативно госпитализировали, врачи оказывают всю необходимую помощь», — написал он.

Кроме того, в частном доме были выбиты окна и разрушена хозяйственная постройка на участке.

В Красноармейском районе после падения обломков БПЛА произошли возгорания — их потушили. Никто не пострадал.

В акватории около Новороссийска отражена атака безэкипажных катеров, добавил губернатор.

В Волгоградской области в результате атаки БПЛА на железнодорожной станции Суровикино загорелось административное здание. Губернатор региона Андрей Бочаров сообщил, что возгорание уже тушат пожарные.

Ранее несколько подростков пострадали из-за атаки дрона ВСУ в Белгородской области.