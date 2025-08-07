Из-за атаки БПЛА под Волгоградом произошел пожар на ж/д станции

В Волгоградской области из-за атаки дрона загорелось здание на ж/д станции

При отражении атаки БПЛА на Волгоградскую область на железнодорожной станции Суровикино загорелось административное здание. Об этом сообщил губернатор региона Андрей Бочаров.

По его словам, возгорание уже тушат пожарные.

«На железнодорожной станции Максима Горького в настоящее время работают саперы с обломками ликвидированного БПЛА», — отметил чиновник.

Он добавил, что там никакие объекты повреждены не были. Поезда ходят штатно. При атаке беспилотника никто не пострадал.

Жители города Суровикино рассказали, что приблизительно в 1:00 раздалось громкое жужжание дронов, а затем произошли взрывы. Они услышали около 10 мощных хлопков. После падения обломков одного из сбитых беспилотников в одном из районов очевидцы заметили пожар. На этом фоне аэропорт Волгограда прекратил принимать и отправлять рейсы.

