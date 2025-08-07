На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Из-за атаки БПЛА под Волгоградом произошел пожар на ж/д станции

В Волгоградской области из-за атаки дрона загорелось здание на ж/д станции
IMAGO/Martin Dziadek/Global Look Press

При отражении атаки БПЛА на Волгоградскую область на железнодорожной станции Суровикино загорелось административное здание. Об этом сообщил губернатор региона Андрей Бочаров.

По его словам, возгорание уже тушат пожарные.

«На железнодорожной станции Максима Горького в настоящее время работают саперы с обломками ликвидированного БПЛА», — отметил чиновник.

Он добавил, что там никакие объекты повреждены не были. Поезда ходят штатно. При атаке беспилотника никто не пострадал.

Жители города Суровикино рассказали, что приблизительно в 1:00 раздалось громкое жужжание дронов, а затем произошли взрывы. Они услышали около 10 мощных хлопков. После падения обломков одного из сбитых беспилотников в одном из районов очевидцы заметили пожар. На этом фоне аэропорт Волгограда прекратил принимать и отправлять рейсы.

Ранее под Белгородом сбили дрон с надписью «с любовью для жителей».

Все новости на тему:
Атаки БПЛА на Россию
