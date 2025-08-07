Дроны ВСУ атаковали Волгоградскую область

SHOT: Суровикино атаковали дроны, в городе произошли взрывы и пожар

В ночь на четверг, 7 августа, город Суровикино Волгоградской области атаковали беспилотники. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.

По словам местных жителей, приблизительно в 1:00 мск раздалось громкое жужжание дронов, а затем произошли взрывы.

«Всего около 10 мощных хлопков. После падения обломков одного из сбитых беспилотников в одном из районов очевидцы заметили возгорание», — говорится в публикации.

Незадолго до этого пресс-секретарь Росавиации Артем Кореняко сообщил, что в аэропорту Волгограда временно прекратили принимать и отправлять самолеты.

В ночь на 4 августа объекты энергетики и транспорта Волгоградской области атаковали украинские беспилотники. Нападение отразили средства противовоздушной обороны. В результате никто не пострадал, однако в Иловлинском районе был поврежден высоковольтный провод.

Кроме того, в городе Фролово сотрудники экстренных служб ликвидировали локальные возгорания и последствия падения обломков БПЛА. Из-за этого были задержаны несколько поездов. Волгоградский аэропорт тоже приостанавливал свою работу на три часа.

Ранее дроны ВСУ атаковали два предприятия в Белгородской области.