Аэропорт Волгограда приостановил работу

Росавиация сообщила о временных ограничениях в аэропорту Волгограда

В аэропорту Волгограда временно прекратили принимать и отправлять самолеты. Об этом написал в своем Telegram-канале представитель Росавиации Артем Кореняко.

По его словам, эта мера необходима, чтобы обеспечить безопасность полетов гражданских самолетов. Пост Кореняко опубликован в 1:23.

В ночь на 4 августа объекты энергетики и транспорта Волгоградской области атаковали украинские беспилотники. Нападение отразили средства противовоздушной обороны. В результате никто не пострадал, однако в Иловлинском районе был поврежден высоковольтный провод.

Кроме того, в городе Фролово сотрудники экстренных служб ликвидировали локальные возгорания и последствия падения обломков БПЛА. Из-за этого были задержаны несколько поездов. Волгоградский аэропорт тоже приостанавливал свою работу на три часа.

Ранее представитель Росавиации Кореняко застрял в самолете на несколько часов.