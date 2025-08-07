На юго-востоке Украины произошли взрывы

Серия взрывов произошла в городе Кривом Роге Днепропетровской области на юго-востоке Украины. Об этом сообщает «Зеркало недели».

Издание не приводит подробностей произошедшего.

В Днепропетровской области в настоящий момент действует воздушная тревога.

Несколько часов ранее сообщалось, что в Днепре и Павлограде на востоке Украины произошли взрывы.

Накануне министерство энергетики Украины заявило, что в Одесской области зафиксировали прилет по газокомпрессорной станции. Ударам подвергся объект, по которому республика качает газ из европейских стран и США. В разное время по нему поставлялся американский сжиженный природный газ и тестовые объемы топлива из Азербайджана.

В ночь на 6 августа российские средства противовоздушной обороны уничтожили и перехватили 51 украинский беспилотник самолетного типа. Наибольшее количество беспилотников было зафиксировано над Ростовской и Брянской областями — по 16 в каждом регионе. Еще 12 дронов сбили над территорией республики Крым, пять — над Воронежской областью, а три — над Орловской.

Ранее сообщалось, что российские силы за сутки уничтожили два морских дрона ВСУ в Черном море.