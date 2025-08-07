На востоке Украины слышны взрывы

В Днепре и Павлограде на востоке Украины прогремели взрывы. Об этом сообщают издания «Зеркало недели» и «Общественное».

По данным онлайн-сервиса оповещения населения, сейчас в Днепропетровской области, где расположены оба города, введен режим воздушной тревоги. Она также действует в Сумской, Харьковской, Полтавской и Черниговской областях.

Накануне министерство энергетики Украины заявило, что в Одесской области зафиксировали прилет по газокомпрессорной станции. Ударам подвергся объект, по которому республика качает газ из европейских стран и США. В разное время по нему поставлялся американский сжиженный природный газ и тестовые объемы топлива из Азербайджана.

Российские военные начали наносить удары по украинской инфраструктуре с октября 2022 года, вскоре после взрыва на Крымском мосту. С тех пор воздушная тревога объявляется регулярно в различных регионах Украины, нередко на всей территории страны. Как заявляют в Минобороны РФ, атаки производятся по объектам в сфере энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи.

Ранее одесситка пыталась устроить взрыв у Дома профсоюзов.