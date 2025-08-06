На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

В России за ночь сбили более 50 украинских беспилотников

Минобороны: средства ПВО России за ночь сбили 51 украинский беспилотник
true
true
true
close
Pravda Komsomolskaya/Global Look Press

В ночь на 6 августа российские средства противовоздушной обороны уничтожили и перехватили 51 украинский беспилотник самолетного типа. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны РФ.

Согласно данным ведомства, воздушные цели были ликвидированы в период с 23:00 до 05:30 мск. Наибольшее количество беспилотников было зафиксировано над Ростовской и Брянской областями — по 16 в каждом регионе. Еще 12 дронов сбили над территорией республики Крым, пять — над Воронежской областью, а три — над Орловской.

Этой ночью жители Брянска рассказывали о массированном налете украинских беспилотных летательных аппаратов на город. По их словам, атака началась в районе 5:00 мск, уже было слышно свыше 10 мощных взрывов, несколько дронов были уничтожены.

Незадолго до этого SHOT сообщал, как украинские беспилотники атаковали Ростовскую область. По данным канала, взрывы произошли в районе станицы Тацинской.

Ранее российские военные начали боевые испытания нового беспилотника.

Все новости на тему:
Атаки БПЛА на Россию
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами