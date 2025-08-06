В России за ночь сбили более 50 украинских беспилотников

В ночь на 6 августа российские средства противовоздушной обороны уничтожили и перехватили 51 украинский беспилотник самолетного типа. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны РФ.

Согласно данным ведомства, воздушные цели были ликвидированы в период с 23:00 до 05:30 мск. Наибольшее количество беспилотников было зафиксировано над Ростовской и Брянской областями — по 16 в каждом регионе. Еще 12 дронов сбили над территорией республики Крым, пять — над Воронежской областью, а три — над Орловской.

Этой ночью жители Брянска рассказывали о массированном налете украинских беспилотных летательных аппаратов на город. По их словам, атака началась в районе 5:00 мск, уже было слышно свыше 10 мощных взрывов, несколько дронов были уничтожены.

Незадолго до этого SHOT сообщал, как украинские беспилотники атаковали Ростовскую область. По данным канала, взрывы произошли в районе станицы Тацинской.

Ранее российские военные начали боевые испытания нового беспилотника.