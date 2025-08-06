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В минэнерго Украины раскрыли цель российских ударов в Одесской области

Минэнерго Украины: в Одесской области ударам подверглась компрессорная станция
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Сергей Бобылев/РИА Новости

Министерство энергетики Украины подтвердило, что в Одесской области зафиксировали прилет по газокомпрессорной станции. Пост с соответствующим содержанием опубликован в Telegram-канале ведомства.

Ударам подвергся объект, по которому Украина качает газ из европейских стран и США. В разное время по нему поставлялся американский сжиженный природный газ, а также тестовые объемы топлива из Азербайджана.

«Это <...> удар <...> целенаправленно против энергетики и одновременно против отношений [Украины] с Азербайджаном, США и партнерами в Европе», — подчеркивается в заявлении.

6 августа на территории Одесской области во время действия воздушной тревоги произошла серия взрывов. На месте взрывов начался пожар, который было видно с румынского берега реки Дунай.

Позже Telegram-канал SHOT сообщил, что одной из целей российских ударов по Одесской области могла стать газокомпрессорная станция «Орловка». Как выяснили журналисты, объект был поражен с помощью беспилотных летательных аппаратов «Герань».

Ранее в порту Одессы после прилета начался пожар.

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