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В Минобороны назвали количество сбитых дронов ВСУ над двумя регионами РФ

Минобороны: силы ПВО сбили шесть БПЛА над Северной Осетией и Московским регионом
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Pravda Komsomolskaya/Global Look Press

Российские системы противовоздушной обороны (ПВО) сбили шесть беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ) над Северной Осетией и Московским регионом. Об этом сообщили в Telegram-канале Минобороны России.

Атаки дронов были предотвращены в период с 08:00 до 09:40 по московскому времени. Российские ПВО ликвидировали четыре БПЛА над Северной Осетией и два — на подлете к Московскому региону.

Незадолго до этого об атаке на Москву сообщил глава города Сергей Собянин. По его словам, на месте падения обломков работают специалисты экстренных служб.

Утром 26 июля пресс-служба министерства обороны РФ сообщила, что силы ПВО в течение ночи перехватили и уничтожили 54 беспилотника в небе над российскими регионами. Наибольшее число целей — 24 — ликвидировали в Брянской области.

Атаки беспилотников на российские регионы начались в 2022 году на фоне специальной военной операции на Украине. Киев официально не подтверждал своей причастности, однако в августе 2023 года советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк заявил, что число ударов БПЛА по России «будет увеличиваться».

Ранее украинский БПЛА атаковал мотоциклиста в Курской области.

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Атаки БПЛА на Россию
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