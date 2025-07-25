В Курской области дрон ВСУ атаковал мотоциклиста

В Курской области в результате атаки беспилотника Вооруженных сил Украины (ВСУ) пострадал 51-летний мотоциклист. Об этом сообщил в своем Telegram-канале врио губернатора Александр Хинштейн.

По его словам, атака на движущийся мотоцикл была совершена в пятницу, 25 июля, в деревне Гирьи Беловского района.

«К сожалению, пострадал 51-летний мужчина. Он в тяжелом состоянии. Наши врачи делают все, чтобы его спасти», — говорится в сообщении.

До этого в Курской области в селе Борщень Большесолдатского района на мине подорвался комбайнер, работавший в поле. Врио губернатора сообщил, что 36-летний водитель, получивший осколочное ранение головы, был доставлен в больницу. Хинштейн пожелал пострадавшему скорейшего выздоровления и напомнил местным жителям, что в приграничье Курской области «все еще крайне небезопасно».

Атаки беспилотников на российские регионы начались в 2022 году на фоне специальной военной операции на Украине. Киев официально не подтверждал своей причастности, однако в августе 2023 года советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк заявил, что число ударов БПЛА по России «будет увеличиваться».

Ранее дрон ВСУ ударил по заправке в Курской области.