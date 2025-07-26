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Собянин заявил о предотвращении атаки беспилотников на Москву

Собянин: средства ПВО сбили два украинских беспилотника на подлете к Москве
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Inna Varenytsia/REUTERS

Дежурные средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили два украинских дрона, летевших в сторону Москвы. Об этом в своем Telegram-канале написал мэр российской столицы Сергей Собянин.

Пост был опубликован в 9:43 мск.

«На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб», — говорится в заявлении.

Утром 26 июля пресс-служба министерства обороны РФ сообщила, что системы ПВО в течение ночи перехватили и уничтожили 54 беспилотных летательных аппарата (БПЛА) в небе над российскими регионами. Наибольшее число целей — 24 — ликвидировали в Брянской области. Еще 12 дронов нейтрализовали в Ростовской области, шесть — в Республике Крым, четыре — над акваторией Азовского моря, три — над Черным морем. В Тульской и Орловской областях сбили по два БПЛА, в Белгородской области — один.

Позже губернатор Пензенской области Олег Мельниченко рассказал, что украинские военные пытались нанести удар по одному из местных промышленных предприятий с помощью беспилотника. Как отметил глава региона, никто из жителей не пострадал. Также не было зафиксировано никаких разрушений.

Ранее украинский БПЛА атаковал мотоциклиста в Курской области.

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