Средства ПВО за ночь сбили более 50 украинских дронов над российскими регионами и морями

Российские системы противовоздушной обороны в ночь на 26 июля отразили массированную атаку беспилотных летательных аппаратов самолетного типа — всего было уничтожено и перехвачено 54 украинских дрона. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Наибольшее число беспилотников — 24 — ликвидировали в воздушном пространстве Брянской области. В Ростовской области сбито 12 аппаратов, еще шесть — над территорией Республики Крым. Кроме того, четыре беспилотника были уничтожены над акваторией Азовского моря, три — над Черным морем.

По данным ведомства, также были перехвачены два дрона над Орловской областью, два — над Тульской, и один — над Белгородской.

Накануне временно исполняющий обязанности губернатора Курской области Александр Хинштейн заявил, что украинские военные в пятницу нанесли повторный удар дроном по автомобильной заправочной станции вблизи хутора Фонов Рыльского района, в результате чего пострадали три человека. Он рассказал, что две женщины получили закрытые черепно-мозговые травмы и сотрясения мозга, а мужчина — ранение головы, груди, рук и ног.

До этого беспилотник Вооруженных сил Украины атаковал центр Горловки в Донецкой народной республике, в результате чего один из домов получил повреждения. Украинский дрон нанес удар по зданию, расположенному в поселке Победа.

Ранее в Госдуме предложили ответить «Орешником» на атаки дронов на Россию.