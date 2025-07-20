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Российские средства ПВО за неделю уничтожили 364 украинских БПЛА

МО: средства ПВО за неделю сбили две авиабомбы ВСУ и 364 украинских БПЛА
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Алексей Мальгавко/РИА Новости

Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили две управляемые авиабомбы Вооруженных сил Украины (ВСУ) и 364 беспилотных летательных аппарата (БПЛА) самолетного типа. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны РФ.

Также были сбиты четыре реактивных снаряда американской и чешской систем залпового огня HIMARS и «Vampire».

До этого Минобороны сообщило, что в период с 8:10 по 12:00 силы ПВО РФ сбили 34 дрона над регионами РФ. 16 БПЛА сбили над Калужской областью, семь — над Подмосковьем, причем пять из них летели на Москву. Еще шесть дронов сбили в Курской, два — в Белгородской области, и по одному — над Тульской и Орловской областями и Крымом.

В ночь на 20 июля российские системы противовоздушной обороны сбили еще 93 дрона. Атаки отражали в период с 23:30 до 7:00 мск. Наибольшее количество дронов — 38 — сбили над Брянской областью. На втором месте оказался Московский регион, где уничтожили 19 БПЛА, включая 16, летевших непосредственно на столицу.

Ранее атаки БПЛА создали ж/д коллапс на юге России.

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