Задержаны более 60 поездов. Атаки беспилотников создали коллапс на юге России

14 поездов в Крым и обратно задерживаются

В результате падения фрагментов украинского беспилотника на одном из перегонов в Ростовской области на юге России произошел железнодорожный коллапс. Утром 19 июля в регионе были задержаны более 50 поездов дальнего следования. На Крымском направлении отставали от графика 14 составов «Таврия». Не обошлось без пострадавших — под Ростовом получила травмы работница РЖД.

В Ростовской области ранним утром 19 июля временно приостановили движение более 50 поездов дальнего следования из-за падения обломков беспилотника на перегоне Лихая — Замчалово. Как сообщили в РЖД, фрагменты БПЛА повредили контактную сеть. Для координации работы по ликвидации последствий организовали оперативный штаб.

«На станции Лихая из-за обрыва линии электропередачи обесточены грузовой и пассажирский составы. На этом участке организовано реверсивное движение поездов, образовалась задержка в расписании», — сообщил в 6:52 мск губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь в Telegram-канале.

По его словам, после полуночи из-за отключения электричества было остановлено движение пассажирского поезда Адлер — Самара, состав отвели на безопасное расстояние.

Во время восстановления контактной сети пропускались поезда на тепловозной тяге. Напряжение на станции Лихая подали уже в 9:19 мск, и железнодорожники открыли движение поездов на электротяге на этом перегоне по двум путям.

В связи с задержками был назначен дополнительный поезд №229 для перевозки людей, ожидающих посадку в Воронеже (станция Придача) в направлении Москвы.

Кроме того, пассажирам начали выдавать питьевую воду и еду. Раздача велась на вокзалах и станциях Ростов Главный, Лихая, Каменская, Зверево, Новочеркасск, Миллерово, Шахтная, Россошь, Лиски и Волгоград.

close Раздача воды и сухих пайков пассажирам задержанных поездов на вокзалах РЖД

«Только на вокзале Ростов Главный роздано более 3500 бутылок воды. Всего пассажирам в поездах и на станциях передано почти 8 тысяч наборов питания. Еще 15 тысяч будет поставлено в ближайшее время», — отметили в РЖД.

«РЖД предпринимают все необходимые меры для сокращения времени опоздания поездов. Восстановительные работы продолжаются», — говорилось в сообщении, опубликованном в Telegram-канале РЖД в 12:20 мск.

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В 14:14 мск Слюсарь заверил, что движение на перегоне Лихая — Замчалово открыто, график постепенно восстанавливается.

«Таврия» опаздывает

Многочасовые задержки также коснулись пассажирских поездов, следующих в Республику Крым и обратно. По информации перевозчика «Гранд Сервис Экспресс», по состоянию на 9:00 мск опаздывали 12 составов.

Среди задержанных — поезда, следующие из Крыма в столицу и другие города, включая Смоленск и Санкт-Петербург, а также те составы, которые направлялись из Москвы и Санкт-Петербурга в Симферополь.

«Время задержки в пути может измениться. Мы используем все возможности по сокращению времени задержки. Питьевую воду можно взять в кулерах. Пассажирам предоставляется питание», — подчеркнули в компании.

По состоянию на 13:00 мск задерживались уже 14 поездов «Таврия». Некоторые поезда отставали от расписания на 8,5 и 10,5 часа.

Что известно об атаке БПЛА на Ростовскую область

О том, что силы и средства противовоздушной обороны отражают воздушную атаку в Ростовской области, глава региона сообщил в Telegram-канале 19 июля в 0:22 мск.

По информации Минобороны РФ, над регионом ночью сбили 24 украинских беспилотника . Атаку БПЛА отразили в Каменске, Каменском, Белокалитвинском и Миллеровском районах, уточнил Слюсарь. Видеозапись с пролетом одного из дронов опубликовало издание RostovGazeta.ru.

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В результате падения обломков БПЛА пострадала дежурная по станции Лихая . Силами железнодорожных медиков женщину перевезли из больницы Каменск-Шахтинского в клинику РЖД в Ростове-на-Дону.

«Степень тяжести ее состояния — средняя», — уточнил Слюсарь.

Жизни пострадавшей ничего не угрожает, подчеркнули в РЖД. Сотруднице компании окажут необходимую помощь.

Слюсарь отметил, что в Каменске из-за атаки беспилотников получили повреждения девять частных домов, пять автомобилей, а также хозпостройки. По адресам пострадавших домов муниципалитет ввел режим чрезвычайной ситуации, добавил губернатор.