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Ночью над регионами России уничтожили более 90 беспилотников

Минобороны: силы ПВО за ночь сбили 93 украинских дрона, 19 — под Москвой
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Pravda Komsomolskaya/Global Look Press

Системы противовоздушной обороны за прошедшую ночь уничтожили 93 вражеских БПЛА над территорией нескольких российских регионов. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны.

Атаки отражали в период с 23:30 до 7:00 мск. Наибольшее количество дронов — 38 — сбили над Брянской областью. На втором месте оказался Московский регион, где уничтожили 19 БПЛА, включая 16, летевших непосредственно на столицу. Также летательные аппараты перехватили над Калужской (11), Тульской (8), Орловской (5), Нижегородской (5), Курской (2). По одному беспилотнику сбили в Белгородской и Рязанской областях, а также три дрона ликвидировали над акваторией Черного моря.

Этой ночью в сети появилось видео с моментом уничтожения БПЛА над Зеленоградом. Telegram-канал SHOT уточнил, что один дрон был уничтожен над крышей жилого дома в городе. Из-за этого в здании выбило несколько окон. Из-за упавших обломков второго беспилотника во дворе другого дома загорелись машины.

Ранее атаки БПЛА создали ж/д коллапс на юге России.

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Атаки БПЛА на Россию
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