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Над Россией сбили десятки дронов утром 20 июля

Минобороны: силы ПВО ФР сбили 34 дрона над регионами РФ утром 20 июля
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Kaplitskaia Love/Shutterstock/FOTODOM

Российские силы противовоздушной обороны сбили 34 дрона над регионами РФ утром 20 июля. Об этом сообщили в пресс-службе министерства обороны РФ.

Все эти летательные аппараты были сбиты в период с 8:10 по 12:00. При этом за 10 минут — с 8:00 по 8:10 мск над двумя регионами РФ сбили еще пять беспилотников.

16 БПЛА сбили над Калужской областью, семь — над Подмосковьем, причем пять из них летели на Москву. Еще шесть дронов сбили в Курской, два — в Белгородской областью, и по одному над Тульской и Орловской областями и Крымом.

До этого пресс-служба Минобороны сообщила, что в ночь на 20 июля российские системы противовоздушной обороны сбили 93 дрона.

Атаки отражали в период с 23:30 до 7:00 мск. Наибольшее количество дронов — 38 — сбили над Брянской областью. На втором месте оказался Московский регион, где уничтожили 19 БПЛА, включая 16, летевших непосредственно на столицу.

Ранее жители Зеленограда рассказали журналистам о прилетах.

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