ВВС Израиля атакуют военные объекты в Иране

Военно-воздушные силы Израиля проводят еще одну серию ударов по военным целям на западе Ирана. Об этом сообщает пресс-служба Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) в своем Telegram-канале.

«ВВС Израиля начали серию ударов по военным целям на западе Ирана», — говорится в сообщении.

Кроме того, отмечается, что утром ВВС Израиля атаковали ракетные пусковые установки в Иране, «готовые к запуску в сторону территории Израиля, а также солдат иранских вооруженных сил». Также там добавили, что удары пришлись по «пусковым установкам, которые некоторое время назад были использованы для запусков ракет в сторону территории Израиля».

В ночь на 22 июня президент США Дональд Трамп сообщил, что военно-воздушные силы страны атаковали три ядерных объекта Ирана, включая Фордо, Натанз и Исфахан. Американский лидер назвал это «историческим моментом» для Соединенных Штатов, Израиля и всего международного сообщества и заявил, что после этого «восхитительного успеха» Иран должен согласиться на мир. «Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию.

Ранее в Иране раскрыли последствия атаки США на ядерные объекты.