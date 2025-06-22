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В Иране раскрыли последствия атаки США на ядерные объекты

Арагчи: атака США на ядерные объекты будет иметь долгосрочные последствия
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Shutterstock

Атака Соединенных Штатов на иранские ядерные объекты будет иметь долгосрочные последствия. Об этом заявил глава МИД Ирана Аббас Арагчи на своей странице в соцсети X.

«События этого утра возмутительны и будут иметь далеко идущие последствия», — заявил он.

По словам Арагчи, атака США по объектам является нарушением устава ООН и международного права. Глава МИД добавил, что иранская сторона сохраняет за собой право на ответные меры в целях самообороны и для защиты суверенитета страны и интересов народа.

В ночь на 22 июня президент США Дональд Трамп сообщил, что военно-воздушные силы страны атаковали три ядерных объекта Ирана, включая Фордо, Натанз и Исфахан. Американский лидер назвал это «историческим моментом» для Соединенных Штатов, Израиля и всего международного сообщества.

В New York Times писали, что США ударили по Ирану впервые с 1979 года, и данное нападение можно расценивать как акт войны. Журналисты подчеркнули, что американский лидер вовлек страну в прямой конфликт с исламской республикой. В публикации подчеркнули, что этого избегали все предшественники Трампа со времен Джимми Картера.

Ранее в Иране заявили о готовности нанести ответный удар по США.

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