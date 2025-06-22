В Иране раскрыли последствия атаки США на ядерные объекты

Арагчи: атака США на ядерные объекты будет иметь долгосрочные последствия

Атака Соединенных Штатов на иранские ядерные объекты будет иметь долгосрочные последствия. Об этом заявил глава МИД Ирана Аббас Арагчи на своей странице в соцсети X.

«События этого утра возмутительны и будут иметь далеко идущие последствия», — заявил он.

По словам Арагчи, атака США по объектам является нарушением устава ООН и международного права. Глава МИД добавил, что иранская сторона сохраняет за собой право на ответные меры в целях самообороны и для защиты суверенитета страны и интересов народа.

В ночь на 22 июня президент США Дональд Трамп сообщил, что военно-воздушные силы страны атаковали три ядерных объекта Ирана, включая Фордо, Натанз и Исфахан. Американский лидер назвал это «историческим моментом» для Соединенных Штатов, Израиля и всего международного сообщества.

В New York Times писали, что США ударили по Ирану впервые с 1979 года, и данное нападение можно расценивать как акт войны. Журналисты подчеркнули, что американский лидер вовлек страну в прямой конфликт с исламской республикой. В публикации подчеркнули, что этого избегали все предшественники Трампа со времен Джимми Картера.

Ранее в Иране заявили о готовности нанести ответный удар по США.