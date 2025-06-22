США атаковали ядерные объекты Ирана. Трамп выступит с обращением к нации

3:20

Дональд Трамп написал в Truth Social:

«Мы закончили нашу очень успешную атаку на три ядерных объекта Ирана, включая Фордо, Натанз и Исфахан. Все самолеты покинули воздушное пространство Ирана. Полный комплект БОМБ был сброшен на главный объект, Фордо. Все самолеты безопасно возвращаются домой. Поздравляю американских воинов. Нет другой такой армии в мире, которая могла сделать это. ТЕПЕРЬ ПРИШЛО ВРЕМЯ ДЛЯ МИРА! Спасибо за внимание к этому вопросу».