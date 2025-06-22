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Политика

США атаковали ядерные объекты Ирана. Трамп выступит с обращением к нации

Трамп объявил об успешной атаке ВВС США на ядерные объекты Ирана
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Sra Erin Trower/ZUMAPRESS.com/Global Look Press
США нанесли удары по трем ядерным объектам в Иране, сообщил Дональд Трамп. Он назвал это «историческим моментом» для США, Израиля и всего мира и призвал Тегеран «согласиться прекратить эту войну». В ближайшее время президент США выступит с обращением к нации.
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4:44

«Они (иранцы) должны немедленно остановиться. Иначе по ним снова ударят», — сказал Трамп Reuters.

4:41

Трамп в обращении к американцам, которое запланировано на 5:00 (мск), намерен заявить, что США пока воздержатся от дальнейших авиаударов по Ирану, сообщает NBC.

4:37

Совет Безопасности ООН пока не планирует проводить экстренное заседание в связи с ударами США по Ирану, сообщил ТАСС источник во всемирной организации.

4:34

Дональд Трамп: «Объект в Фордо полностью уничтожен. Если иранцы не остановятся — мы нанесем новый удар».

В то же время советник председателя иранского парламента сообщил, что Иран ожидал атаки на ядерный объект в Фордо, поэтому провел эвакуацию, необратимого ущерба не было.

4:30

США не планируют проведение наземной операции в Иране после ударов по его ядерным объектам, сообщил глава комитета по иностранным делам сената Джим Риш.

4:28

Дональд Трамп пригрозил Ирану новыми ударами, если он не согласится на прекращение конфликта, сообщает Reuters.

4:21

В кратком телефонном разговоре с журналистом Axios Трамп заявил: «Израиль сейчас в значительно большей безопасности».

4:19

NYT со ссылкой на американского чиновника: первоначальные оценки ущерба на ядерном объекте в Фордо показали, что он «потерял актуальность».

4:13

Силы безопасности Ирака развертываются перед посольством США в Багдаде, сообщает The Washington Post cо ссылкой на источники. Газета отмечает, что власти Ирака обеспокоены, что некие проиранские силы якобы могут совершать атаки на диппредставительство.

4:09

Представители Белого дома считают, что удары США по иранским ядерным объектам были «очень эффективными», сказал аналитик CNN по глобальным вопросам Бретт Макгерк.

4:07

Трамп и Нетаньяху поговорили после удара США по Ирану.

4:05

США сбросили 5-6 противобункерных бомб на иранский ядерный объект Фордо, а также выпустили 30 ракет Tomahawk по объектам Исфахан и Натанз, сообщает Fox News.

4:04

США связывались с Ираном, чтобы донести, что планируют только удары и не преследуют смену власти в Тегеране, сообщает CBS со ссылкой на источники.

4:00

ЦАХАЛ сообщил, что все районы Израиля перешли в режим работы только жизненно важных служб. Запрещены образовательные мероприятия, собрания и работа учреждений, кроме критически важных.

3:56

Заместитель политического директора иранского государственного телевидения Хасан Абедини, выступая в прямом эфире, заявил, что Иран «не понес серьезного ущерба, поскольку материалы уже были вывезены» (цитата по Би-Би-Си).

3:55

Трамп пока не планирует новых ударов по Ирану, сообщает CNN со ссылкой на источники. Президент США надеется, что американские удары вернут Тегеран за стол переговоров.

3:52

Ядерные объекты в Исфахане и Фордо подвергались воздушным ударам, подтверждает агентство Fars со ссылкой на власти Ирана.

3:49

Госдепартамент просит всех, у кого есть американский паспорт, покинуть Иран по суше.

3:47

Три ядерных объекта в Натанзе, Фордо и Исфахане были заранее эвакуированы, сообщает Al Jazeera. Риска утечки радиации сейчас нет.

3:45

Пентагон отказался комментировать РИА Новости заявления Трампа об атаке на Иран, переадресовав вопрос в Белый дом.

3:42

Жители города Кум, расположенного неподалеку от иранского ядерного объекта в Фордо, слышали взрывы, передает агентство Fars.

3:40

Трамп вчера проинформировал Нетаньяху о предстоящих атаках на иранские ядерные объекты, сообщает Al Jazeera.

3:36

Трамп в своей соцсети Truth репостнул сообщение: «Фордо больше не существует».

3:33

Трамп назвал американские удары по иранским ядерным объектам «историческим моментом» для США, Израиля и всего мира.

3:22

США задействовали бомбардировщики B-2 в ударах по ядерным объектам Ирана, сообщает Reuters со ссылкой на американского чиновника. Это стратегические бомбардировщики, которые применялись во время атак по Югославии, войн в Ираке и Афганистане, бомбили Ливию и Йемен.

3:30

Администрация Трампа заранее сообщила Израилю о готовящемся ударе США по Ирану, сообщил журналист портала Axios Барак Равид со ссылкой на израильского чиновника.

3:23

«Иран должен согласиться прекратить эту войну», — написал Трамп.

3:21

Трамп выступит с обращением к нации, сообщил Белый дом. обращение запланировано на 5:00 (мск).

3:20

Дональд Трамп написал в Truth Social:

«Мы закончили нашу очень успешную атаку на три ядерных объекта Ирана, включая Фордо, Натанз и Исфахан. Все самолеты покинули воздушное пространство Ирана. Полный комплект БОМБ был сброшен на главный объект, Фордо. Все самолеты безопасно возвращаются домой. Поздравляю американских воинов. Нет другой такой армии в мире, которая могла сделать это. ТЕПЕРЬ ПРИШЛО ВРЕМЯ ДЛЯ МИРА! Спасибо за внимание к этому вопросу».

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Предполагаемое внутреннее устройство обогатительного комплекса в Фордо

The Intel Lab
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