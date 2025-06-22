США атаковали ядерные объекты Ирана. Трамп выступит с обращением к нации

«Они (иранцы) должны немедленно остановиться. Иначе по ним снова ударят», — сказал Трамп Reuters.
Трамп в обращении к американцам, которое запланировано на 5:00 (мск), намерен заявить, что США пока воздержатся от дальнейших авиаударов по Ирану, сообщает NBC.
Совет Безопасности ООН пока не планирует проводить экстренное заседание в связи с ударами США по Ирану, сообщил ТАСС источник во всемирной организации.
Дональд Трамп: «Объект в Фордо полностью уничтожен. Если иранцы не остановятся — мы нанесем новый удар».
В то же время советник председателя иранского парламента сообщил, что Иран ожидал атаки на ядерный объект в Фордо, поэтому провел эвакуацию, необратимого ущерба не было.
США не планируют проведение наземной операции в Иране после ударов по его ядерным объектам, сообщил глава комитета по иностранным делам сената Джим Риш.
Дональд Трамп пригрозил Ирану новыми ударами, если он не согласится на прекращение конфликта, сообщает Reuters.
В кратком телефонном разговоре с журналистом Axios Трамп заявил: «Израиль сейчас в значительно большей безопасности».
NYT со ссылкой на американского чиновника: первоначальные оценки ущерба на ядерном объекте в Фордо показали, что он «потерял актуальность».
Силы безопасности Ирака развертываются перед посольством США в Багдаде, сообщает The Washington Post cо ссылкой на источники. Газета отмечает, что власти Ирака обеспокоены, что некие проиранские силы якобы могут совершать атаки на диппредставительство.
Представители Белого дома считают, что удары США по иранским ядерным объектам были «очень эффективными», сказал аналитик CNN по глобальным вопросам Бретт Макгерк.
США сбросили 5-6 противобункерных бомб на иранский ядерный объект Фордо, а также выпустили 30 ракет Tomahawk по объектам Исфахан и Натанз, сообщает Fox News.
США связывались с Ираном, чтобы донести, что планируют только удары и не преследуют смену власти в Тегеране, сообщает CBS со ссылкой на источники.
ЦАХАЛ сообщил, что все районы Израиля перешли в режим работы только жизненно важных служб. Запрещены образовательные мероприятия, собрания и работа учреждений, кроме критически важных.
Заместитель политического директора иранского государственного телевидения Хасан Абедини, выступая в прямом эфире, заявил, что Иран «не понес серьезного ущерба, поскольку материалы уже были вывезены» (цитата по Би-Би-Си).
Трамп пока не планирует новых ударов по Ирану, сообщает CNN со ссылкой на источники. Президент США надеется, что американские удары вернут Тегеран за стол переговоров.
Ядерные объекты в Исфахане и Фордо подвергались воздушным ударам, подтверждает агентство Fars со ссылкой на власти Ирана.
Три ядерных объекта в Натанзе, Фордо и Исфахане были заранее эвакуированы, сообщает Al Jazeera. Риска утечки радиации сейчас нет.
Пентагон отказался комментировать РИА Новости заявления Трампа об атаке на Иран, переадресовав вопрос в Белый дом.
Жители города Кум, расположенного неподалеку от иранского ядерного объекта в Фордо, слышали взрывы, передает агентство Fars.
Трамп вчера проинформировал Нетаньяху о предстоящих атаках на иранские ядерные объекты, сообщает Al Jazeera.
Трамп назвал американские удары по иранским ядерным объектам «историческим моментом» для США, Израиля и всего мира.
США задействовали бомбардировщики B-2 в ударах по ядерным объектам Ирана, сообщает Reuters со ссылкой на американского чиновника. Это стратегические бомбардировщики, которые применялись во время атак по Югославии, войн в Ираке и Афганистане, бомбили Ливию и Йемен.
Администрация Трампа заранее сообщила Израилю о готовящемся ударе США по Ирану, сообщил журналист портала Axios Барак Равид со ссылкой на израильского чиновника.
Дональд Трамп написал в Truth Social:
«Мы закончили нашу очень успешную атаку на три ядерных объекта Ирана, включая Фордо, Натанз и Исфахан. Все самолеты покинули воздушное пространство Ирана. Полный комплект БОМБ был сброшен на главный объект, Фордо. Все самолеты безопасно возвращаются домой. Поздравляю американских воинов. Нет другой такой армии в мире, которая могла сделать это. ТЕПЕРЬ ПРИШЛО ВРЕМЯ ДЛЯ МИРА! Спасибо за внимание к этому вопросу».
Предполагаемое внутреннее устройство обогатительного комплекса в ФордоThe Intel Lab